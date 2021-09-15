Oğuzhan Asiltürk maske korumuyor demiş! Aşı olmadığı ortaya çıktı! Selvi o görüşmeyi yazdı

Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olup olmadığı en merak edilen sorulardan biriydi. Aşı ve maske konusundaki tutumunu yakın zamanlarda onunla görüşen Abdülkadir Selvi yazdı.

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, İstanbul’da zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Kıbrıs gezisi öncesi görüştüğü Asiltürk'ün maske takmadığını öğrendiğini yazdı. Hastalığı sonrası ailesiyle görüşen Selvi aşı da olmadığını söyledi. Selvi'nin yazısı şöyle:

Oğuzhan Asiltürk’le Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs gezisine katılmak üzere geldiği Esenboğa’daki şeref salonunda karşılaşmıştık. Sohbet ederken maske takmadığı dikkatimi çekmişti. “Maske takmıyor musunuz?” diye sorduğumda, “Maske takmıyorum” demiş, benim şaşırdığımı görünce de maskenin koronavirüsü önlemede yeterli olmayacağını savunmuştu.

Oğuzhan Asiltürk’ün, koronavirüse yakalandığını duyunca bunu hatırladım. O zamanki notlarıma baktım. Aşı olduğunu yazmışım ama hastaneye kaldırıldıktan sonra yakın çevresiyle konuştum, aşı olmadığını söylediler. Ben de ikilemde kaldım.

Oğuzhan Asiltürk’e ve eşine Allah’tan şifa diliyorum. İnşallah kısa sürede sağlıklarına kavuşarak hastaneden çıkarlar.

Bilmiyorum, ben mi takıyorum yoksa sosyal medyada mı sorun var?

Oğuzhan Asiltürk’ün hastaneye kaldırıldığı öğrenildikten sonra sosyal medyadan çirkin paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bazen bunları yazanlar insansa ben insanlıktan istifa ediyorum demek geliyor insanın içinden.