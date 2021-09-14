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Oğuzhan Asiltürk korona aşısı olmadı mı? Temel Karamollaoğlu son durumu açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara Şehir Hastanesi’nde koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etti. Karamollaoğlu, Asiltürk'ün sağlık durumu hakkında gazetecilere konuştu. Karamollaoğlu'na, Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiaları da soruydu.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, dün İstanbul’da zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Sağlık durumu iyiye giden Asiltürk’ü bugün saat 12.30’da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hastanede ziyaret ederek doktorlardan Asiltürk'ün sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Karamollaoğlu, Asiltürk’ü ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, Asiltürk'ün sağlık durumu hakkında, "İnşallah birkaç gün içinde daha iyi bir noktaya geleceğini ümit ediyorlar. Şimdilik bir müşahede altında." dedi. 

Ben kendisini gördüğümde uyuyordu

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, şöyle konuştu: "Şu anda dinleniyor, doktorlarımızın kontrolü altında. İstanbul’dan buraya gelmesi iyi olmuş. Sayın Sağlık Bakanı’mıza özellikle teşekkür ediyorum, buradaki bütün personele de… Çok büyük ilgi gösteriyorlar. İnşallah birkaç gün içinde daha iyi bir noktaya geleceğini ümit ediyorlar. Şimdilik bir müşahede altında. Ümit ediyorum ki kısa zamanda, birkaç gün içinde toparlanır. Biz de o zaman geldiğimizde sizlere daha güzel, değişik haberleri veririz. Normal bir bakım altında. Anladığım kadarıyla oksijen veriliyor. Ben kendisini gördüğüm zaman uyuyordu. İnşallah kısa zamanda daha iyi bir noktaya gelecek. Eşinin durumu çok daha iyi, kendisini toparlamış zaten."

Oğuzhan Asiltürk korona aşısı olmadı mı?

Oğuzhan Asiltürk'ün koronavirüs aşısı olmadığı iddia edildi. Temel Karamollaoğlu'na, Asiltürk'ün aşı olup olmadığı soruydu. Karamollaoğlu, "Herkesin kendine göre bir duruşu var. Kimi aşı oluyor kimi olmuyor, bu konuda ben bir şey diyemeyeceğim. İnşaallah sağlığına kavuştuğunda kendisi cevaplar" dedi.

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