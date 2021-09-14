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Antalya'da kadın müdür öğrencileri megafonla 'ağzınızı yüzünüzü dağıtırım' diye azarladı

ANTALYA'da bulunan Hurma Ortaokulu'nun kadın müdür yardımcısı sıraya dizdiği öğrencilere "Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım ben konuşuyorum burada. Okul temizliğinden siz sorumlusunuz" diyerek hakaret etti.

Koronavirüs tedbirleriyle birlikte yüz yüze eğitimin başladığı şu günlerde, Antalya'da skandal bir olay yaşandı. Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma Ortaokulu'nda bir kadın müdür yardımcısının öğrencileri azarladığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım, Sizin pislettiğiniz yeri...

Okula girmek için sıraya giren öğrencilere "Susun" diye bağıran kadın öğretmen, hakaretler savurdu: "Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım ben konuşuyorum burada. Bakın tekrar söylüyorum, okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın."

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