Ahmet Davutoğlu'na Diyarbakır annelerinden şok!

Diyarbakır annelerini ziyaret eden Davutoğlu, sert tepkiyle karşılaştı. Terör mağduru bir baba Davutoğlu'na "Siz bir gün bu ailelere sahip çıkmadınız." dedi.

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 741'inci gününde sürüyor.

Kentteki temasları kapsamında eşi Sare Davutoğlu ve beraberindeki partililerle HDP il binası önüne gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, burada evlat nöbeti tutan anne ve babalarla görüştü. Gazeteci Hadi Özışık Perde Arkası programında evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret eden Ahmet Davutoğlu'nu masaya yatırdı.