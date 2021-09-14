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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "İşçilerle Buluşma" programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor." dedi.

Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sembolü '2023 hedefleri' olan bu süreci devam ettirdiğimizde, evlatlarımıza hepimizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

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