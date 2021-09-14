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Trafikte ters yöne giren tır sürücüsüne bin 339 lira ceza

43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşak Kırıkkale'de ters yöne girerek trafikte korku dolu anlar yaşatan tır sürücüsüne bin 339 lira para cezası kesildi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de İrfan Y. idaresindeki 27 V 04 95 plakalı tır, ters yöne girerek trafiği tehlikeye attı. 250 metre ilerideki alt geçitten dönmek yerine ters yöne girip yoğun araç trafiğine rağmen karşı yönden gelen araçlara doğru emniyet şeridinde ilerleyen sürücü, trafikte korku dolu anlar yaşattı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) üzerinden tırın plakası tespit edildi. Polis, Trafik Kanunu'nun 46/2-h maddesine göre tır sürücüsüne "ters yönde araç kullanmaktan" bin 339 lira para cezası kesildi. Ayrıca hakkında adli işlem başlatılan sürücü, 15 gün içerisinde ödeme yaparsa yüzde 25, yani 334 lira 75 kuruş indirimden faydalanabilecek.

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