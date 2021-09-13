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Bursa'da otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarpması sonucu bir yayanın yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde İbrahim Ç. yönetimindeki 34 PYV 73 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Alperen Sevinç'e (23) çarptı.

Kazada yaralanan Sevinç, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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