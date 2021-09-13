Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen canlı yayında İYİ Parti İL Başkanı'na küfretti

ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, telefon bağlantısıyla katıldığı canlı yayında kendisi hakkında eleştirilerde bulunan İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'a küfür etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kendisi hakkında sözler üzerine İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'ın katıldığı canlı yayına telefonla bağlandı. Programda karşılıklı tartışmaların devam ettiği sırada Sekmen, eleştirilerine devam eden Kırkpınar’a yakışıksız ifade kullandı.

'P...venk' dedi sunucu dahil herkes sustu

Mehmet Sekmen, Melih Kırkpınar'ın “Sayın Sekmen haddini bil önce, adam gibi konuş.” şeklindeki tepkisinden sonra 'p.....k' diyerek küfür etti. Sekmen daha canlı sonra yayından “Hayırlı akşamlar” diyerek ayrıldı.

Siyasi görgüsüzlüğün doruk noktası

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in konuşmasına ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkilerin hedefinde oldu. İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli Twitter hesabından "Siyasi görgüsüzlüğün doruk noktası. Küfür sahibine yakışır.." dişe tepki gösterdi.