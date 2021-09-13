Berat Albayrak ortaya çıktı! Bakın Berat Albayrak nerede?

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra aylardır ortalarda görünmeyen Berat Albayrak, aylar sonra ortaya çıktı. Albayrak, Trabzonspor Galatasaray derbi maçını izlerken kameralara yansıdı.

Trabzonspor dün akşam sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Maç 2-2 berabere bitti. Derbi maçı izleyenler arasında muhalefetin aylardır "nerede?" diye sorduğu bir isim de vardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettikten sonra sadece iki kez fotoğrafı çekilen Berat Albayrak, Trabzon'da stadyumda görüntülendi.

Berat Albayrak'ın yanında babası ve oğlu da vardı

Berat Albayrak, locada maç izlerken görüntülendi. Albayrak’ın yanında babası Sadık Albayrak ile Berat Albayrak’ın oğlu Mehmet Akif de dikkatlerden kaçmadı. Albayrak'ın yer aldığı fotoğraf karesi, sosyal medyada paylaşıldı.

İstifadan sonra sadece 2 kez görüntülenmişti

Berat Albayrak, geçtiğimiz kasım ayında Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmişti. Albayrak istifa nedeni olarak sağlık sebeplerini göstemişti. İstifanın ardından Albayrak sadece 2 kez görüntülenmişti. Biri Çamlıca'da bir cuma namazıydı. Diğeri de Süleymaniye'de bir kuru fasulyecideydi. Bu da Albayrak'ın 3. kez görüntülenmesi oldu.