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POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu evlat nöbetindeki ailelerle tartıştı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bazı ailelerle tartıştı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından Halkların Demokratik Partisini (HDP) sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 741'inci gününde sürüyor.

Diyarbakır'daki temasları kapsamında eşi Sare Davutoğlu ve beraberindeki partililerle HDP il binası önüne gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, burada evlat nöbeti tutan anne ve babalarla görüştü.

Oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın, bu sırada Davutoğlu'na, "Diyarbakır annelerine sahip çıkmadınız. HDP'ye destek veriyorsunuz" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Davutoğlu da bunun üzerine, "Ben kimseye destek vermiyorum. Onun için buradayım. Ailelere sahip çıktım. Onlara önce ben sahip çıktım. Bu aileleri ilk önce ben ağırladım başbakanlıkta. Biz bu çocuklara sahip çıkacağız" dedi.

Ziyaret sırasında bazı annelerin gözyaşı döktüğü görülürken Davutoğlu, ziyareti hızlandırarak çadırdan ayrıldı.

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