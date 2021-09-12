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Patlıcanlı tost nasıl yapılır tadına doyamayacaksınız!

Bugün sizler için enfes bir tarifimiz var patlıcanlı tost! İşte sizler için tarifi...

Tost demek iki ekmeğin arasına sıkıştırılan bir kaşar peynirden ibaret olmamalı bizce. O hali de enfes oluyor, orası ayrı ama kendisi öyle malzemelerle çeşitlendirilebilir ki yeri geldiğinde akşam yemeği olarak dahi değerlendirilebilir. Bu gün sizler için çok seveceğinizi düşündüğümüz bir tost tarifimiz var patlıcanlı tost! Patlıcanlı tost tarifi hem farklı hem de çok leziz. O zaman sizi mutfağa alalım. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler; 

Patlıcan, biber, kaşar peynir, tost ekmeği, salça, nane, tere yağı.

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