44 yıldır su tankında yaşayan 5 yavrusu ölen arkadaşsız kalan balina Kiska başını vura vura intihara kalkıştı
44 yıldır betondan bir tankın içinde insanları eğlendirmek üzere tutsak edilmiş olan, 5 yavrusu ve tüm arkadaşları ölen ve son 10 yıldır yalnız olan Kiska intihara teşebbüs etti.
44 yıllık yaşamının büyük bölümünü insanları eğlendirmek için esaret alında geçiren "Kiska" isimli balinanın kafasını su tankının camına 20 saniye boyunca ısrarla vurduğu görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı.