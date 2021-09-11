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MEDYA

Yalancı 1. bölüm fragmanı

Yalancı dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Yalancı'nın bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler olacak? Yalancı 17 Eylül 2021 Cuma akşamı Show TV'de...

Deniz; zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Mehmet Emir'in oğlu, Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

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