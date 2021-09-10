Masumlar Apartmanı fragmanında sır detay! O şiir meğer...

TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni sezonun ilk fragmanı ile izleyicisini heyecanlandırdı. Dizinin fragmanında okunan şiirin kime ait olduğu ortaya çıktı.

TRT 1 ekranlarında ikinci sezonuna hazırlanan Masumlar Apartmanı, yeni sezonun ilk fragmanı ile izleyicisini heyecanlandırdı. Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonundan 2. fragman yayınlandı. Verdiği mesajla yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan dizinin fragmanında okunan şiirin derin anlamı çözüldü. Fragmanda Farah Zeynep Abdullah'ın yerine diziye dahil olan Melisa Şenolsun da yer aldı.

Dizinin merakla beklenen 38. bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Sezon finali bölümünde trafik kazası geçirerek ölen İnci'nin yerine diziye dahil olan Melisa Şenolsun da fragmanda yer aldı. İnci'nin ölümünden sonra büyük bir yıkım yaşayan Han, ailesinden uzaklaşarak tatil yapıyor.

Kanadı Kırık Bir Akşam adlı şiirin sahibi Metin Altıok

Dizi yeni sezon fragmanı ile hayranlarını heyecanlandırırken Birkan Sokullu'nun okuduğu şiir öne çıktı. Kanadı Kırık Bir Akşam adlı şiirin sahibi Metin Altıok'tan başkası değildi.