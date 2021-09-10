PCR testi dolandırıcılığı! Negatif sonuç garantili test bakın ne kadar

Pek çok alanda PCR testinin zorunlu hale gelmesiyle, sahte testçiler ortaya çıktı.

6 Eylül'den itibaren aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu bulunduğu açıklanmıştı. Durumu fırsata çeviren ve insanların sağlığını hiçe sayan dolandırıcılar, negatif sonuç için 500 lira istiyor. Örneği de sizin yerine başkasından alıyorlar. O dolandırıcılardan birine Star Haber ulaştı, zanlıların sahte PCR testi pazarlığını kayda aldı.