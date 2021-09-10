BIST 1.453
DOLAR 8,44
EURO 9,99
ALTIN 487,09
MEDYA

Camdaki Kız 11. bölüm fragmanı

Camdaki Kız dizisi 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Camdaki Kız 16 Eylül 2021 Perşembe akşamı Kanal D'de...

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan dünyalar güzeli genç bir kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da kısa bir zaman sonra hayatları gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 1. bölüm fragmanı
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 1. bölüm fragmanı
Dünya Hali 10. bölüm fragmanı
Dünya Hali 10. bölüm fragmanı
Kayseri'de nişanlısından ayrılınca gözü döndü! Yürekleri ağza getirdi
Kayseri'de nişanlısından ayrılınca gözü döndü! Yürekleri ağza getirdi
Rusya'da okul inşaatına giden valiyi sarhoş bekçi karşıladı
Rusya'da okul inşaatına giden valiyi sarhoş bekçi karşıladı
Ankara'da sokakta yürürken kabusu yaşadı: Beni yere yatırdılar, bağıramadım bile
Ankara'da sokakta yürürken kabusu yaşadı: Beni yere yatırdılar, bağıramadım bile
Erzurum'da tünelden geçerken ağladı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Erzurum'da tünelden geçerken ağladı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
AK Parti'li olunca rezil CHP'li olunca vezir!
AK Parti'li olunca rezil CHP'li olunca vezir!
Antalya'da kamyonun freni boşaldı! Şans eseri ölümden döndüler
Antalya'da kamyonun freni boşaldı! Şans eseri ölümden döndüler
Halk otobüsünde kadınların maske kavgası çok fena! Zor ayırdılar o anlar kamerada
Halk otobüsünde kadınların maske kavgası çok fena! Zor ayırdılar o anlar kamerada
Ahmet Davutoğlu, Zafer Çağlayan'ın kendisini üstü örtülü tehdit ettiğini söyledi
Ahmet Davutoğlu, Zafer Çağlayan'ın kendisini üstü örtülü tehdit ettiğini söyledi