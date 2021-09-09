AK Parti'li olunca rezil CHP'li olunca vezir!

Çorum'da CHP lideri Kılıçdaroğlu'na gösterdiği tepki sonrası Münevver Arıcı İsmail Saymaz ve Özlem Gürses'in hedefi oldu.

Münevver Arıcı, Çorum'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdikten sonra muhaliflerin hedefi haline gelmişti. Halk TV'de İsmail Saymaz ve Özlem Gürses, Arıcı'ya hakaret edip hedef göstermişti.

Hatta Özlem Gürses, Arıcı'nın açık adresini bile vermişti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, program hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Gazeteci Hadi Özışık Yotube'da yaptığı Perde Arkası programında bu konuyu masaya yatırdı.