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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 1. bölüm fragmanı

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 16 Eylül 2021 Perşembe akşamı TRT 1'de...

Midilli'den çıkan dört kardeşin tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

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