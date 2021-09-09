Rıdvan Dilmen asgari ücreti 8 bin lira mı sanıyor?

Rıdvan Dilmen'in Hollanda-Türkiye maçı sonrası "asgari ücret" ile ilgili sözleri olay oldu.

Rıdvan Dilmen'in Hollanda-Türkiye maçının ardından TRT'de "asgari ücret" ile ilgili kullandığı ifadeler, sosyal medyada gündem yarattı. Dilmen'in sözleri sosyal medyada gündem yaratırken, pek çok kullanıcı "Asgari ücreti 8 bin lira olarak mı biliyor?" yorumunda bulundu. Dilmen'den de konuyla ilgili açıklama geldi.

Rıdvan Dilmen, "Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" ifadelerini kullandı. Gazeteci Hadi Özışık bu konuyu Perde Arkası programında masaya yatırdı.