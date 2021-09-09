BIST 1.434
DOLAR 8,49
EURO 10,06
ALTIN 489,74
YEREL

Diyarbakır'da 17 gündür aranıyordu! TikTok ele verdi: İğrenç olay ortaya çıktı

DİYARBAKIR'da 17 gün önce evden ayrılan Elif D. (15), geri dönmedi. Bir sosyal medya platformundaki videoda saz çalan ve 'Ahmet Can' diye hitap edilen kişinin yanında görülen ve 'ikinci eş' diye bahsedilen Elif'in, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde olduğunu söyleyen ailesi, kızlarının bulunmasını istiyor.

Silvan ilçesinde ailesiyle yaşayan Elif D.'den, 17 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi ertesi gün durumu polise bildirdi. Güvenlik güçleri Elif'in bulunması için çalışma başlattı. Ailenin akrabaları, Elif'in yakın zamanda çekilmiş bir videosunu sosyal medyada gördü. Görüntülerde, videoyu çeken Ş.S., 'Ahmet Can' diye seslendiği kişiye yeni eşinin hayırlı olması temennisinde bulunup, kaçıncı eşi olduğunu soruyor.

Ahmet Can da 'ikinci eşim' diye yanıt veriyor. Ardından videoyu çeken kişi Elif'e dönerek 'yenge, yüzünü kapatma, utanma' diye sesleniyor. Elif de yüzünü kapatarak gülüyor. Videoyu paylaşan kişiyle irtibata geçen aile, kızlarının Mardin'in Kızıltepe ilçesinde olduğunu öğrendi. Aradıkları numaraya bir daha ulaşamayan aile, kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
La Casa de Papel 5. sezonu spoiler verenleri Netflix uçağa doldurup götürdü!
La Casa de Papel 5. sezonu spoiler verenleri Netflix uçağa doldurup götürdü!
Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu işte birinci olan 14 Numara Dilara Korkmaz
Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu işte birinci olan 14 Numara Dilara Korkmaz
Fox Tv Sen Çal Kapımı final bölümü izleyicileri şaşırtan detay
Fox Tv Sen Çal Kapımı final bölümü izleyicileri şaşırtan detay
Miss Turkey 2021'de sunucu Berfu Yenenler'den eşi Eser Yenenler'e 'hamilelik' şakası
Miss Turkey 2021'de sunucu Berfu Yenenler'den eşi Eser Yenenler'e 'hamilelik' şakası
Karantinanın bitmesine saatler kala yola çıktı! Yakalanınca "DHKP-C'li var sanki karşında" diye tepki gösterdi
Karantinanın bitmesine saatler kala yola çıktı! Yakalanınca "DHKP-C'li var sanki karşında" diye tepki gösterdi
İstanbul Şişli'de Şilan Topal eşi tarafından böyle kaçırıldı! O anlar kamerada
İstanbul Şişli'de Şilan Topal eşi tarafından böyle kaçırıldı! O anlar kamerada
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan çok konuşulacak Afgan göçmen yorumu
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan çok konuşulacak Afgan göçmen yorumu
Samsun'un Atakum Plajı'nı tomruklar kapladı! Sinop'taki sel sürükledi
Samsun'un Atakum Plajı'nı tomruklar kapladı! Sinop'taki sel sürükledi
Şişli'de çöp atan yaşlı adama otomobil çarptı! Feci anlar kamerada
Şişli'de çöp atan yaşlı adama otomobil çarptı! Feci anlar kamerada
Kocaeli'de oyunun sonu kötü bitti! Bir anda ağlamaya başladı
Kocaeli'de oyunun sonu kötü bitti! Bir anda ağlamaya başladı