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Karantinanın bitmesine saatler kala yola çıktı! Yakalanınca "DHKP-C'li var sanki karşında" diye tepki gösterdi

Karantina sürelerinin tamamlanmasına saatler kala eşiyle birlikte kilometrelerce yol kat ederek Kırıkkale'de HES koduna takılan bir kişi, kendisine görüntüleyen muhabire; "DHKP-C'li var sanki karşında. Videoya çekiyor, helal olsun" diyerek tepki gösterdi.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbirler alınıyor. Pozitif vaka artışının önüne geçmek için İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından da 24 saat esasına göre denetimler yapılıyor.

Çorum’dan Ankara’ya otomobiliyle seyahat eden Bedrettin ve Esra M, Kırıkkale'nin Delice İlçesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu. Polis ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulaması yaptı. PCR testi pozitif olan kızlarından dolayı temaslı duruma düşen karı-koca, riskli grupta yer aldığı ve karantina süresinin tamamlanmasına da bir gün kaldığı tespit edildi.

Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, Bedrettin ve Esra M’ye 4 bin 50’şer lira idari para cezası uygulandı. Bedrettin M, kendisini görüntüleyen muhabire, “Sende görevini yap kardeşim. Tamam mı? DHKP-C’li var sanki karşında. Mazeretimi de yazacak mısın? Videoya çekiyor, helal olsun” diyerek tepki gösterdi.

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