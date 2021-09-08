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Samsun'un Atakum Plajı'nı tomruklar kapladı! Sinop'taki sel sürükledi

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde denize sürüklenen tomruklardan yüzlercesi Samsun'un Atakum ilçesi sahilini kapladı.

Ayancık Orman İşletme depolarında bulunan yaklaşık 35 bin ton tomruk, 11 Ağustos'ta yaşanan selde Ayancık Deresi'nden denize taşındı.

Sel sularının denize sürüklediği çok sayıda tomruğun bir bölümü Samsun'un Atakum ilçesinde sahile vurdu. Denizde de tomruklar olduğu görüldü.

Sahilde bazı vatandaşlar tomrukların üzerine oturarak denizi seyretti.

Sahildeki vatandaşlardan Tansu Alparslan, AA muhabirine, hayatında ilk defa sahilde bu kadar tomruk gördüğünü söyledi.

Alparslan, sel felaketinin izlerinin Samsun'a ulaştığını ifade etti.

Tomrukların toplanıp evleri yıkılan insanlara verilmesi gerektiğini dile getiren Alparslan, sahilde de vatandaşların ağaç parçalarını topladıklarını anlattı.

Beşir Kasımoğlu da yaklaşık bir haftadır kentte olduklarını belirterek, sahildeki tomrukları gördüklerinde şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdi.

Samsun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından sahil boyunca tomrukların belirli aralıklarla toplandığı öğrenildi.

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