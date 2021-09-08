Millet İttifakı'nda Tanju Özcan rahatsızlığı!

Sığınmacılara yönelik tepki çeken ifadeleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı programda yine skandal açıklamalara imza atmıştı.

Youtube'dan yayınlanan programda, sunucunun, siyasette yaşadığı komik bir anısını anlatmasını istemesi üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamadığı için kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlatınca Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldukça tepki çekmişti.

Tanju Özcan'ın bu konuşmalarından sonra Millet İttifakı bu olaylardan rahatsız mı? Millet İttifakı dağılıyor mu? gibi sorular gündeme gelemeye başladı. Gazeteci Hadi Özışık Perde Arkası programında bu soruları masaya yatırdı.