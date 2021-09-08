BIST 1.447
DOLAR 8,40
EURO 9,94
ALTIN 485,25
YEREL

İstanbul'da korkunç an! İki tren kafa kafaya geldi: Facianın eşiğinden dönüldü

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi. Trenler son anda dururken büyük bir kazanın önüne geçildi. Olay yerinde inceleme sürerken seferler aksıyor.

Pendik seferini yapan tren,  Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Yüksek Hızlı Tren (YHT)'e çarptı. Makinistin son anda durarak Yüksek Hızlı Tren'e hafif çarptığı belirtilirken düşen bazı yolcuların yaralandığı öğrenildi.  TCDD'den yapılan açıklamada, "Adapazarı -Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla Tersane İstasyonu'nda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT'ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu. Seferler kısa sürede başlayacaktır" denildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da alkollü sürücüden polise zor anlar yaşattı: Hadi beni...
Bursa'da alkollü sürücüden polise zor anlar yaşattı: Hadi beni...
Hindistan’da dehşet anları! Yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı
Hindistan’da dehşet anları! Yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı
Meksika'da 7,1 büyüklüğünde deprem! O anda çekiyen görüntüler dehşet verici
Meksika'da 7,1 büyüklüğünde deprem! O anda çekiyen görüntüler dehşet verici
Rıdvan Dilmen: Bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var 8 bin liraya çalışan insanlar var
Rıdvan Dilmen: Bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var 8 bin liraya çalışan insanlar var
Zeki Müren reklamı 'saygısızlık' olarak eleştirilen Çağlar Çorumlu'dan tokat gibi yanıt
Zeki Müren reklamı 'saygısızlık' olarak eleştirilen Çağlar Çorumlu'dan tokat gibi yanıt
Baht Oyunu 13. bölüm fragmanı
Baht Oyunu 13. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 31. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 31. bölüm fragmanı
Dünya Hali 9. bölüm fragmanı
Dünya Hali 9. bölüm fragmanı
Yunan medyasında Türk SİHA'sı paniği
Yunan medyasında Türk SİHA'sı paniği
İstanbul Ümraniye'de indirimli halı izdihamı
İstanbul Ümraniye'de indirimli halı izdihamı