Zeki Müren reklamı 'saygısızlık' olarak eleştirilen Çağlar Çorumlu'dan tokat gibi yanıt

Zeki Müren'i taklit ettiği banka reklamı ile 'Sanat Güneşi'nin anısına saygısızlık etmekle' eleştirilen ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu, eleştirilere Zeki Müren'in bir videosunu paylaşarak yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu’nun bir banka için oynadığı Zeki Müren’li reklam sosyal medyayı ikiye böldü. Oyuncu hem eleştirildi hem de alkış topaldı. Çorumlubu eleştirilere, Zeki Müren’in kendisini taklit edenlere verdiği cevabı hatırlatarak yanıt verdi: “Taklitler aslını yaşatır.” Çorumlu, Zeki Müren'in kendi videosunu paylaşarak, Müren'in kendisini taklit edenlerden hiç rahatsızlık duymadığını aksine mutluluk duyduğunu ifade ettiği videosuyla cevap verdi.