CHP'de tacizler bitmiyor! Kemal Kılıçdaroğlu neden sessiz?

Gün geçmiyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir taciz olayı yaşanmasın.

Sık sık parti içinde yaşanan taciz olaylarıyla gündeme gelen CHP, yine şoke eden bir haberle gündeme geldi. CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz’un yanında çalışan çaycıyı taciz ettiği öğrenildi. Olayın ses kayıtları da ortaya çıktı. Daha önce TV100'de Sağlı Sollu programında Barış Yarkadaş ''yavşakça ilişkilerin içinde olmayacağım bu olaylara göz yumamam'' demişti. Peki bir şey değiş mi?

Hala devam eden tacizlerin ardı arkası kesilmiyorken ne CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'undan bir açıklama ne Canan Kaftancıoğlu'ndan bir tweet veya açıklama yok.