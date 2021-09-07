Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm 'kocalık vazifesi' fragmanına tepki yağdı
KANAL D Camdaki Kız yeni bölümü 9 Eylül Perşembe günü yayınlanacak ancak daha bölüm yayınlanmadan sosyal medyada tartışma çıktı! Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Camdaki Kız dizisinin 2. fragmanında geçen bir diyalog ortalığı karıştırdı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Camdaki Kız dizisinin merakla beklenen yeni sezonundan 2. fragman yayınlandı. Fragmanda Nalan'ın annesi Feride'nin damadı Sedat'a "Madem kocalık vazifeni layığıyla yapmayacaktın niye evlendin?" demesi sosyal medyada tepki çekti.