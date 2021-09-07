Kanada Başbakanı Justin Trudeau sokakta taşlandı!

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 20 Eylül’de yapılacak federal seçimler nedeniyle gittiği Ontario eyaletinin London kentinde taşlandı.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’nin haberine göre, London kentindeki seçim kampanyası çalışmalarının ardından seçim otobüsüne yönelen Trudeau’ya, aracına bineceği sırada çakıl taşları fırlatıldı.

Kampanya için gittiği hemen her yerde protestolarla karşılaşan Justin Trudeau, Liberal Parti seçim otobüsünün etrafını saran öfkeli protestocuların sözlü sataşmalarına maruz kaldı.

Habere göre, protestoculara cevap vermeye çalışan Trudeau’ya, bu sırada çakıl taşları atıldı.

Başbakanlık korumaları ve güvenlik görevlilerince oluşturulan bariyerin ardından bölgeden ayrılan Justin Trudeau, seçim uçağında gazetecilere olayı doğrularken iyi olduğunu söyledi.

Daha önce de Ontario eyaletine bağlı Bolton kentinde yoğun protestolarla karşılaşan Trudeau, bu kentteki programını iptal etmek zorunda kalmıştı.

Seçimlere iki hafta kala basında yer alan kamuoyu yoklamaları, ana muhalefetteki Muhafazakar Partinin oy oranını yüzde 35, Liberal Partinin oy oranını yüzde 33,5, Yeni Demokrat Partinin oy oranını ise yüzde 19 olarak gösteriyor.