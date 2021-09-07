Uzak Şehrin Masalı 1. bölüm fragmanı

Uzak Şehrin Masalı dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Uzak Şehrin Masalı'nın bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler olacak? Uzak Şehrin Masalı 12 Eylül 2021 Pazar akşamı FOX'ta...

O gece Demirkan Konağı'nda yaşanan deprem Umay'ın hayatındaki bütün taşları yerinden oynattı. Yıllardır kocası Affan'ın zulmüne evlatları için katlanan Umay için bu olay bardağı taşıran son damla olmuştu. Çocuklarını alıp evi terk etti. Doğup büyüdüğü köy Eskitepe'ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay'a sığındı. El ele verip tüm küskünlükleri geride bıraktı iki kardeş. Hayatlarına bir çekidüzen vereceklerdi. Aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmaya başlayacak, kimseye müdana etmeden yaşayacaklardı.

Ama kul kurarken kader gülerdi. Karşılarına mazisi karanlık, gizem dolu bir adam çıktı. Kürşat Eroğlu… Yaralıydı. Kaçaktı. Çok korktular önce ondan. Ama Kürşat, Umay'ı ve çocukları Affan'ın zulmüne karşı cansiperane korudu. Mandırayı ayağa kaldırmalarına yardım etti. Ve iki kız kardeş bir kez daha büyük bir yol ayrımına geldi. Çünkü herkesin geçmişinde büyük sırlar vardı. Ve zamanın açığa vurmadığı hiçbir sır yoktu.