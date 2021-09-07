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MEDYA

Baş Belası 13. bölüm fragmanı (Final)

Baş Belası dizisi 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Baş Belası'nın bu hafta yayınlanacak final bölümünde neler olacak? Baş Belası 10 Eylül 2021 Cuma akşamı ATV'de...

Dizi, kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek.

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