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Fenerbahçe, Miguel Crespo'yu özel video ile duyurdu

Fenerbahçe, Miguel Crespo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Portekizli orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı-Lacivertliler transferi özel video ile duyurdu.

Üst üste yeni transferleri açıklayan Fenerbahçe, dün görüşmeler için İstanbul'a gelen Miguel Crespo'yu resmen duyurdu. Sarı-Lacivertliler, Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

24 yaşındaki oyuncu, kariyerinde daha önce Portekiz Ligi temsilcileri; Feirense, Neves, Merelinense ve Estoril kulüplerinde forma giydi.

Portekiz Ligi’nde bu sezon Estoril formasıyla 5 maça çıkıp 2 gollük performans sergileyen Crespo, merkez orta saha hattına ek olarak orta sahanın solunda ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

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