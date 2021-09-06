BIST 1.475
DOLAR 8,27
EURO 9,83
ALTIN 485,58
YEREL

Para ödeyip kadınları falakaya yatırdı! Kayseri'de pes dedirten kargo çalışanının videosu

KAYSERİ'de kargo çalışanı Erkan T.'nin (33), maddi durumu olmayan kadınlarla para karşılığı anlaşarak, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ayaklarını bağladığı kadınlara elindeki oklava ve plastik sopa ile vurduğu görülen Erkan T. hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kargo şirketinde çalıştığı öğrenilen Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı.

Kadınlarda güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Falaka görüntülerini kayıt altına alan Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara çektiği videoları gönderdi. N.K. isimli kadın, Erkan T.’nin aynı teklifi kendisine götürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri Erkan T. hakkında ‘müstehcenlik’ ve ‘cinsel taciz’ suçundan soruşturma başlattı.

Öte yandan Erkan T.’nin kadınları evinde falakaya yatırma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Erkan T.’nin kadınların gözlerini uyku bandı ile kapatıp, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlarken, elindeki oklava ve plastik sopa ile ayaklarına vurduğu, onlarında acı nedeniyle bağırdığı görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Kayseri'de kargo çalışanı kadınları falakaya yatırdı! 'Güzel' dediğine fazla para vermiş
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçiren müteahhit öldü o anlar kameraya yansıdı
Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçiren müteahhit öldü o anlar kameraya yansıdı
Bursa'da araç kontrolden çıkıp temizlik yapan işçiye çarptı! İşte o anlar
Bursa'da araç kontrolden çıkıp temizlik yapan işçiye çarptı! İşte o anlar
Ayıya haftalık banyosu yaptırıldı! İstanbul'da görenler telefona sarıldı
Ayıya haftalık banyosu yaptırıldı! İstanbul'da görenler telefona sarıldı
Dünya, Avustralya'da 3 yaşındaki engelli çocuğun mucize kurtuluşunu konuşuyor
Dünya, Avustralya'da 3 yaşındaki engelli çocuğun mucize kurtuluşunu konuşuyor
Adana'da dükkanı bastı! Evden çıkarmak isteyen kardeşini böyle vurdu
Adana'da dükkanı bastı! Evden çıkarmak isteyen kardeşini böyle vurdu
Ünlü şarkıcı Sefo sahneden kaçtı! Hayranları sahneye atladı!
Ünlü şarkıcı Sefo sahneden kaçtı! Hayranları sahneye atladı!
İstanbul'da yumruk atıp Ukraynalı turiste kabusu yaşattılar! İşte o anlar
İstanbul'da yumruk atıp Ukraynalı turiste kabusu yaşattılar! İşte o anlar
Aydın'da kavganın sonu ölümle bitti! Feryatlar yürekleri dağladı
Aydın'da kavganın sonu ölümle bitti! Feryatlar yürekleri dağladı
Dünya yıldızları doğum gününü kutladı! İşte Fatih Terim'i mest eden video
Dünya yıldızları doğum gününü kutladı! İşte Fatih Terim'i mest eden video
Rasim Ozan Kütahyalı Falcao için lokma döktü
Rasim Ozan Kütahyalı Falcao için lokma döktü