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DÜNYA

Dünya, Avustralya'da 3 yaşındaki engelli çocuğun mucize kurtuluşunu konuşuyor

Anadolu Ajansı

AVUSTRALYA'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde cuma günü kaybolan ve otizmli olduğu açıklanan 3 yaşındaki Anthony 'AJ' Elfalak isimli çocuk sağ olarak bulundu. Mucize kurtuluş dünya kamuoyunda geniş yer buldu.

Avustralya Yayın Kurumu’nda (ABC) yer alan habere göre, eyaletin Hunter Valley bölgesinde ailesinin 263 hektarlık mülkünde 3 Eylül Cuma günü ortadan kaybolan ancak kaçırıldığından da şüphelenilen Anthony 'AJ' Elfalak, dört gün sonra çalılıklarla kaplı engebeli arazide dere kenarında bulundu.

Ailesi, NSW Polisi, Eyalet Acil Servisi ve itfaiye ekipleri de dahil olmak üzere yüzlerce gönüllü tarafından dört gün boyunca gerçekleştirilen aramanın ardından bulunan otizmli ve konuşma engelli çocuğun sağlığının iyi olduğu açıklandı.

"Biraz pişik var, karıncalar tarafından ısırılmış, düşmüş ama..."
Anthony 'AJ' Elfalak’ın bulunmasını "mucize" olarak tanımlayan ve oğlunun helikopterdeki arama ekibi tarafından daha önce aranmış bir alanda su içerken görüldüğünü anlatan babası Anthony Elfalak, "Biraz pişik var, karıncalar tarafından ısırılmış, düşmüş ama yaşıyor. Annesinin adını duyar duymaz gözlerini açtı ve ona baktı, uykuya daldı. Yaşadığı çile dikkate alındığında makul bir durumda." ifadelerini kullandı.

"Bu inanılmaz"
AJ’nin kaçırıldığından endişe ettiklerini ancak bulanmasından dolayı büyük sevinç yaşamadıklarını belirten amcası Louis Elfalak da "Bu inanılmaz, herkes en kötüsünü düşünerek umudunu kaybetmeye başlamıştı." dedi.

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