Bu görüntüler izleyenleri ürpertiyor! Zombi filmi gibi
ABD'den gelen görüntüler son dehşete düşürdü. ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia uyuşturucu bağımlılarının görüntüleri adeta şok etkisi yarattı. Ülkede artan uyuşturucu kullanımı sokakların görüntülenmesi ile dünya basınında gündem oldu.
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kaydedildi.
Ayakta durmakta dahi güçlük çeken insanların dehşet verici boyuttaki halleri izleyenleri şaşırtıyor.