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Survivor Şampiyonu İsmail Balaban Elmalı'da başpehlivanlık arıyor!

SURVİVOR 2021'in şampiyonu yağlı güreşçi İsmail Balaban, Kırkpınar Güreşleri'ne katılmamıştı. Balaban, Elmalı Güreşleri'nde kıspetini tekrar giydi ve çeyrek finale kadar çıktı...

Survivor Şampiyonu İsmail Balaban yeniden er meydanına döndü. Survivor sonrası Kırkpınar Güreşleri'nde er meydanına çıkmayan İsmail Balaban, Antala'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen Yağlı Güreşlerde çimlerin üzerine çıktı. 

Survivor Şampiyonu İsmail Balaban, çimlerin üzerinde de fırtına gibi esiyor. Balaban rakiplerini yenerek çeyrek finale çıktı. Survivor'dan bazı arkadaşları da tribünlerde Balaban'a destek veriyor.

Henüz Elmalı'da başpehlivan birinciliği bulunmayan İsmail Balaban, 2015 ve 2018 ve 2019'da finale çıkarken, 2016 ve 2017'de 3. olmuştu.

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