Tekirdağ'da hemzemin geçitteki kazanın yeni görüntüsü! Şoförün sorumsuzluğu...

TEKİRDAĞ'da yük treninin hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptığı, 6 kişinin öldüğü ve 7 kişinin de yaralandığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, bariyerlerin kapalı olmasına rağmen minibüsün karşıya geçmeye çalıştığı görüldü.

Kaza, sabah erken saatlerde Ergene Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapıkule-Halkalı seferini yapan 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitten Velimeşe Mahallesi'ne giriş yapan 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı.

Kazaya ilişkin yeni görüntülerde, hemzemin geçitte araçlar beklerken minibüsün gelip, bariyerlerin her iki yönde de kapalı olmasına karşın geçmeye çalıştığı ve kazanın yaşandığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle minibüs sürüklenip, yandaki boş arsaya devrildi.