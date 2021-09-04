Meral Akşener videoyu paylaştı İstanbul Valiliği açıklama yaptı gerçek ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in yanına gelen esnaf olduğunu belirten bir kişi borcu yüzünden suyunun ve elektriğinin kesildiğini iddia etti. Akşener'in videoyu sosyal medya hesabından paylaşması üzerine açıklama yapan İstanbul Valiliği iddiaları tek tek yalanladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu sabah İstanbul’da FOX TV canlı yayınında gazeteci İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı. Canlı yayın çıkışı Akşener’in yanına gelen esnaf olduğunu belirten bir kişi borcu yüzünden suyunun ve elektriğinin kesildiğini iddia etti.

Esnafların sorunlarını anlatmak için İstanbul Valisi'nin yanına gittiğini belirten şahıs, Vali’nin kendisini kravat taktığı için ‘Çengiler gibi gelmişsin’ dediğini ve onurunun kırıldığını iddia etti.

Akşener videoyu yayınladı

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Meral Akşener ise mesajında;

“Canlı yayın çıkışı sesini duyurmak için yanıma gelen esnaf kardeşimi iyi dinleyin. Ona gösterilen bu tavır, devletteki ciddiyet krizinin yansımasıdır. İşte bu yüzden; Milletimizin sesinin hiçe sayıldığı, kibrin ve egonun hüküm sürdüğü bu ucube sistemi değiştirmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği gerçeği açıkladı

Meral Akşener'in yaptığı paylaşımın ardından İstanbul Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yayımlayarak iddiaları yalanladı.

Valilik'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in bugün sosyal medya hesabında yayınlanan paylaşımında yer alan iddialarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zarureti doğmuştur.

İstanbul Gıda Toptancıları Tüccarları Derneği Başkanı Mustafa Karlı ve beraberindeki heyette yer alan Hayati Arı, 9 Temmuz 2021 Cuma günü saat 16.30’da İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya’yı ziyaret etmişlerdir.

Valilik Makamında yapılan görüşmede Vali Ali Yerlikaya tarafından sarf edildiği iddia edilen “Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin.” ifadesi kesinlikle kullanılmamıştır ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Hayati Arı'nın üyelik ve esnaf kaydı yok

Valilik Makamını 800 esnaf adına ziyaret ettiğini iddia eden Hayati Arı’nın, dernek üyeliği ve esnaf kaydı olmadığı gibi, kuru gıda hali esnaflarımızı temsil etme yetki ve sorumluluğu da yoktur.

Mülkiyeti Eyüpsultan Belediyesine ait olan kuru gıda halindeki esnaflarımızı temsil etmeye, İstanbul Gıda Toptancıları Tüccarları Derneği yetkilidir.

Modern gıda toptancılar çarşısı inşa edilmiştir

Rami Kışlası’nda bulunan Kuru Gıda Toptancı Hali esnafımız için, Başakşehir ilçemiz Şahintepe Mahallesi’nde modern bir ‘Gıda Toptancılar Çarşısı’ inşa edilmiştir.

Buradaki esnafımızın yeni yerine taşınma süreci, Valiliğimiz, Eyüpsultan Belediyesi ve ilgili dernek ile yapılan görüşmelerle belirlenen takvime göre yürütülmektedir. Esnaflarımızın büyük bir kısmı yeni yerlerine taşınmıştır ve halen taşınma devam etmektedir.

Belediye taşınma esnasında her türlü yardımı yapmıştır

Restorasyon ve tahliye çalışmaları tamamlandığında, Rami Kışlası’ndaki 220.000 metrekarelik alanda, 7 milyon kitap kapasiteli Türkiye’nin en büyük şehir kütüphanesi açılacaktır.

Eyüpsultan Belediyesince taşınma sürecinde esnafımıza her türlü yardım yapılmıştır. Elektrik ve doğalgaz kesintisi yapılmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.