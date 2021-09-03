Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne kadar sol varsa komünist varsa alıp buraya geliyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin neresinde solcu varsa komünist varsa buraya getiriyorlar. Siz bizim önümüzü kesemezsiniz. Biz bu yolları tünelleri yapacağız, sizin gücünüz bunları engellemeye yetmez. " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu. İkizdere'de lojistik tesislerinin yapımının devam ettiğini belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

Birileri biz bu adımları atarken nasıl önlerini keseriz diye buralara geliyor. Bunlarda ar, haya yok. Bir dikili taşınız olsun be. Biz İkizdere'de lojistik tesislerini yapıyoruz. Bunlar Ankara'dan geliyor. Tesisin yapımını durdurmak için gayret sağlıyor. Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar neymiş, bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Biz bu tesisleri yapacağız. Bu yolları yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez. Yeter ki benim milletim burada dimdik ayakta dursun.