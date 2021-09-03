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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bir altın madayla daha! Erdoğan arayıp tebrik etti

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı altın madayla kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Golbol Kadın Milli Takımı sporcularıyla telefonda konuşarak kendilerini tebrik etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ay-yıldızlı sporcularla telefonda görüştü. Olimpiyat şampiyonluğundan dolayı kırmızı-beyazlılar tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda bizlere bir ilki yaşattınız. Hele hele Amerika’nın karşısında bir ilki bizlere yaşatmanız sebebiyle de bizleri gururlandırdınız. Bundan sonra yine bu başarının artarak devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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