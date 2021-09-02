Hakan Ural'dan sosyal medyada Emine Erdoğan'a 'hakaret'e sert tepki!

Ünlü oyuncu Hakan Ural, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaretlere tepki gösterdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Hakan Ural, sosyal medyada özellikle son zamanlarda dikkat çeken 'hakaret' içerikli yorumlar hakkında açıklama yaptı.

Ural, söz konusu paylaşımı yapan kullanıcılara adeta ateş püskürerek şu sözleri söyledi:

"Çıldırmışlar bunlar azmış"

Ural, "Fütursuz kurulmadık cümle yok. Cumhurbaşkanı'nın eşi oraya gitmiş, insanlara moral başka ne olacak. Halkının sıkıntılarıyla alakalı moral olsun diye gidiyor. Çok mu fanatiksin iltifat etme, hakaret etme razıyız. Bize ne oldu, birisi öldüğünde Allah rahmet eylesin denir, bunlar ateşi bol olsun diyorlar. Çıldırmışlar bunlar azmış. Diyorum ki Hakan boşver, veremiyorum benim de bir yapım var. Bu ülkeyi seviyorum, bu insanları seviyorum. Bazen cinnet geçirecek gibi oluyorum. Fikirlerim, düşüncelerim var kabullenemiyorum." ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarıyla mücadele döneminde sosyal medyada oluşan provokasyonlara da değinen Ural, şöyle devam etti:

"Bu kadar utanmazlık olmaz"

Kıyamet kopartmadılar mı yangında helikopterlerle ilgili. Söndü çıt yok, yapıldı çıt yok. Bu kadar utanmazlık, bu kadar ar damarı çatlamışlık olur mu. Ne oldu bu sosyal medya yasası, her dakika aynı sorunları yaşıyoruz."