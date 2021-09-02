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'Ferhan, Rasim, Münir, kafayı çekiyorlardır' diyen Cihat Tamer: Ülkeyi din bağımlıları yönetiyor

Ferhan Şensoy için düzenlenen törende konuşan oyuncu Cihat Tamer'in, '70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor' sözleri tepki uyandırdı. Tamer, 'Ferhan şimdi Rasim'ine, Münir ve Erol ağabeylerine kavuştu. Hep birlikte orada kafayı çekiyorlardır' dedi...

Geçtiğimiz gün kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat eden Ferhan Şensoy için, bugün son yolculuğuna uğurlanmadan önce veda töreni düzenlendi.

Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda sunuculuğunu Okan Bayülgen'in yaptığı törende, sanat camiasından birçok isim bir araya gelip Şensoy hakkında son sözlerini dile getirdi.

Şenşoy hakkında konuşma yapan isimler arasında, Türkiye'nin Mahallenin Muhtarları dizisinden tanıdığı oyuncu Cihat Tamer de vardı.

Ferhan Şensoy'un unutulmayacak bir sanatçı olduğunu ifade eden Cihat Tamer, konuşmasında hükümeti hedef aldı.

"70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor"
Türkiye'de hükümetin din bağımlısı olduğunu savunan Tamer, buna rağmen inadına tiyatro yaptıklarını belirterek, "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı.

"Şimdi bir meyhanede kafayı çekiyorlardır"
Ferhan başka bir insandı yazdıklarıyla çizdikleriyle. Şimdi o Rasim'ine kavuştu. Münir ağabeyine, Erol ağabeyine kavuştu. Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlardır. Unutulmayacaksın Ferhan." ifadelerini kullandı.

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