Okulda skandal görüntü! Gören inanamadı veliler çılgına döndü

RUSYA'da bir okuldaki etkinlikte bir öğretmenin dansöz kıyafetleriyle dans ettiği gösteriyi gören veliler, sinirden ne yapacaklarını bilemedi. Okul müdürü soruşturma başlatıldığını ve okulun ciddi bir teftiş sürecinden geçirileceğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle okullarından uzak kalan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılını coşku içerisinde kutladı. Rusya'daki kutlamalarda ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. Khabarovsk şehrindeki bir ilkokulun açılışı sırasında gerçekleştirilen yeni dönem kutlamalarına, dansöz kıyafetiyle göbek atan öğretmen damga vurdu. Öğrencilerin ve velilerin gözleri önüne dans eden öğretmen, tartışmalara yol açtı.



Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yapan Eğitim Müdürlüğü, yaşanan olayı "Kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Müdürlük, acilen konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, ortaya çıkan durumdan okul müdürü ve yardımcısını suçlu tuttu. Moskova Anneler Konseyi Başkanı Tatyana Butskaya, kadın öğretmen için "Striptizcilere benziyordu" diyerek, "Yaşları küçük olan öğrenciler durumun vahametini anlamadılar. Ancak yaşları biraz daha büyük olanlar bu durumdan dolayı utanç duydu" ifadelerini kullandı.



Soruşturma sürüyor

Görüşü alınan bazı veliler ise ortaya çıkan durumun her zamanki durumdan farklı olduğunu, kendilerinin de yaşananlar karşısında şaşırdığını ancak o kadar da kötü olmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.