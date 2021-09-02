BIST 1.477
DOLAR 8,29
EURO 9,84
ALTIN 483,02
YEREL

İstanbul'da TikTok fenomenlerine laf atınca ortalık karıştı! Sopayla dayak yediler

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da kendilerine laf atıldığını iddia eden Tiktok fenomenleri, ortalığı birbirine kattı. Tartıştıkları şahıslara, "Sen bizi tanıyor musun?" diye bağıran Tiktok fenomenleri, şahısları sokak ortasında sopayla dövdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Tiktok fenomenlerine iki kişi laf atınca aralarında tartışma başladı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada Tiktok fenomenleri tartıştıkları şahıslara demir sopa, tekme ve yumrukla saldırdı.

Yaşanan kavga bir süre sonra çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle son bulurken kavga sırasında Tiktok fenomenlerinin "Biz sokakta rahat yürüyemeyecek miyiz?" ve "Sen bizi tanıyor musun?" gibi sözleri ise dikkat çekti. Yaşanan o sopa, tekme ve yumruklu kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Havalimanı'nda ortalık karıştı! Fırtına fena vurdu
İstanbul Havalimanı'nda ortalık karıştı! Fırtına fena vurdu
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Sinop'ta kuyrukta bekleyen bakan görünce şaşırdılar!
Sinop'ta kuyrukta bekleyen bakan görünce şaşırdılar!
Görüntüler korkunç! İspanya’da şiddetli yağış sele neden oldu
Görüntüler korkunç! İspanya’da şiddetli yağış sele neden oldu
Haluk Levent korona oldu: Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispatlayamam
Haluk Levent korona oldu: Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispatlayamam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet sistemini geliştirmek için atılan her adım bizim için değerlidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet sistemini geliştirmek için atılan her adım bizim için değerlidir
İstanbul'da tepki çeken görüntü: Sosyal medyaya attım ortalık karıştı
İstanbul'da tepki çeken görüntü: Sosyal medyaya attım ortalık karıştı
Tv8 Paylaş Benimle'de Kibariye'den Seda Sayan itirafı
Tv8 Paylaş Benimle'de Kibariye'den Seda Sayan itirafı
Denizli'de 'çok pişmanım' deyip seslendi: Yoğun bakımdayken fark ettim...
Denizli'de 'çok pişmanım' deyip seslendi: Yoğun bakımdayken fark ettim...
Antalya'da sürekli ağlayıp bağırdı! Ortalık bir anda karıştı
Antalya'da sürekli ağlayıp bağırdı! Ortalık bir anda karıştı