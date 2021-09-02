İstanbul Havalimanı'nda ortalık karıştı! Fırtına fena vurdu

Şiddetli fırtına ve yağış sebebiyle İstanbul Havalimanı'nda ortalık karıştı... Aprondaki konteynerler uçtu...

İstanbul Havalimanı şiddetli fırtına ve yağışa teslim oldu. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına yurt genelinde uçuşlarda aksamalar meydana getirirken İstanbul Havalimanı için de dolu uyarısı yapılmıştı.

Fırtına ve yoğun yağış sebebiyle İstanbul Havalimanı apronunda konteynerler etrafa saçıldı. Uçaklar ise havada tur atmaya başladı.