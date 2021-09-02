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DÜNYA

Görüntüler korkunç! İspanya’da şiddetli yağış sele neden oldu

İSPANYA’da dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sele neden olurken, bazı bölgelerde araçlar sel sularında sürüklendi.

İspanya’nın doğusunda dün geceden bu yana şiddetli yağış ve fırtına etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde sel felaketi yaşandı. İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı (Aemet) tarafından yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı hava dalgasının günün ilk saatlerinden itibaren başkent Madrid bölgesi, Castilla-La Mancha, Castilla ve Leon ile Navarra’nın bazı bölgelerinde sel ve yıkıma neden olduğu aktarıldı.

Madrid’de su baskınları bazı alt geçitlerin kapanmasına ve metro hizmetinin aksamasına neden olurken, şehrin büyük kısmında trafik durma noktasına geldi. Sel sularında mahsur kalanlar ise helikopter yardımı ile kurtarılırken, henüz can kaybı bildirilmedi.

Metrekare başına 215 litreden fazla yağış düştü
Katalonya bölgesinde yer alan sahil kasabası Alcanar'da sel felaketi yaşanırken, araçlar sel sularında sürüklendi. Katalonya Hava Durumu Servisi, bölgeye gece yarısından saat 14.00’e kadar metrekare başına 215 litreden fazla yağış düştüğünü açıkladı.

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