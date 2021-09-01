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POLİTİKA

CHP'li Tanju Özcan'dan mide bulandıran 'başörtülü kadın' anısı! 'Benden bebek için yardım istedi'

BOLU'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili iğrenç imalar içerin sözler. Özcan, çocuğu olmayan bir kadının tüp bebek tedavisi için yardımı istediğini aktardığı anısı büyük tepki çekti.

Mültecilerle ilgili ifadeleri ve uygulamalarıyla büyük tepki çeken, sık sık yeni skandallara imza atan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yine skandal bir haberle gündemde. Tanju Özcan, katıldığı Youtube programında başından geçen anılarını anlattı. Özcan'ın başörtülü bir kadınla ilgili anısını anlattığı üslubu ise mide bulandırdı. Tanju Özcan'ın tepki çeken açıklaması şöyle:

Bebeğim yok bana yardımcı olur musunuz!

"Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Ben de 'Hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?' dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?' dedi.

- 'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var...."

Tanju Özcan'ın bu sözler sonrası ekranda gülümsemesi ve iğrenç imalar içeren sözleri büyük tepki çekti...

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