Markette zihinsel engelli kıza cinsel istismara 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' dedi

İSTANBUL Esenler'de geçen sene markette 11 yaşındaki E.Ç.'ye cinsel istismarda bulunan Ali Öztürk, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mağdur E.Ç., "Beni sıkıştırıp tacizde bulundu. Korktuğun için yardım isteyemedim. Para verip beni tehdit etti. Kimseye söylemememi istedi." dedi. Sapık adam, polisteki ifadesinde "Şeytana uydum" demişti.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Öztürk SEGBİS ile bağlanırken müşteki ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Ali Öztürk, "Mağduru tanımıyorum ancak babasını tanıyorum. Ben mağdura yönelik cinsel bir harekette bulunmadım. Sadece kendisini sevip konuştum" dedi.

Sıkıştırıp taciz etti, para verip tehdit etti

Bilirkişi eşliğinde ifadesi alınan E.Ç. sanığı daha önceden tanımadığını belirterek şunları söyledi: "Ağabeyim ile markete gittik. Maskesi olmadığı için ağabeyim içeri giremedi. Alışveriş yapmak için ben içeri girdim. Sanık yanıma geldi. Benimle konuşup bir şeyler söyledi. Babamı tanıdığını söyleyip, elini omzuma attı."

"Beni sıkıştırıp tacizde bulundu. Korktuğun için yardım isteyemedim. Para verip beni tehdit etti. Kimseye söylemememi istedi. Korktuğumdan çıkışta ağabeyime ve aileme olayı anlatamadım. Marketteki kamera görüntüleri ortaya çıkınca olayı aileme anlattım sanıktan şikayetçiyim."

İlk duruşmada 10 yıl hapis cezası çıktı

İlk duruşmada dava hakkında karar veren mahkeme heyeti Öztürk'ün '12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar' suçundan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.