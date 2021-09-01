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Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin ve Ferhan Şensoy'un anısına 'Pardon' paylaşımı

Oyuncu Pelin Öztekin, dün hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy’u geçen Mart ayında vefat eden babası Rasim Öztekin ile birlikte yer aldığı sahnesini paylaşarak andı.

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu kızı Pelin Öztekin, aramızdan ayrılan Ferhan Şensoy’u vefat eden babasıyla ile birlikte rol aldığı 'Pardon' filminin bir sahnesini paylaşarak andı. Oyuncunun paylaştığı videoda, Türk tiyatrosunun iki efsanevi isminin “Pardon” filminde birbirlerine sarıldığı anlar yer aldı.

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