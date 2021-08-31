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Afyonkarahisar'da deprem anında marketteki raflardan ürünler böyle yere düştü

İhlas Haber Ajansı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen ve Afyonkarahisar’da hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem anında bir marketteki raflardaki ürünlerin devrilme anı güvenlik kameralarına yansırken, bir market çalışanının ise sarsıntı esnasında ayakta olmasına karşı adeta şok yaşayıp donakalması ise anbean kayıt altına alındı.

Deprem Afyonkarahisar kent merkezi ile birlikte Şuhut ilçesinde de hissedildi. Deprem anında sarsıntının şiddeti ile ilçedeki bir marketteki raflardan ürünlerin devrilip, yere düştüğü anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şampuanlar başta olmak üzere raflardaki çeşitli ürünlerin yere düştüğü görülüyor.

İlçedeki bir başka marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise yağlarla dolu olan rafların sallandığı ve bir iş yeri çalışanının ise adeta şoka girerek sarsıntı bitene kadar ayakta olmasına rağmen hareket etmeden beklediği dikkatlerden kaçmadı. Sarsıntı anında market çalışanın adeta donakaldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Öte yandan, market çalışanı İsmail Sarıtaş ise deprem anında korktuklarını ve raflardaki bir çok ürünün devrildiğini ifade etti.

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