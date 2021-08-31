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Depremin merkez üssü Altıntaş ilçesinden ilk görüntüler

Son dakika haberine göre Kütahya'da öğle saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.

Kütahya'da saat 14.04'te bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Altıntaş, büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

Deprem kent merkezi ve Eskişehir’in de aralarında olduğu çevre illerde hissedildi. Paniğe neden olan depremin hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için ekipler araştırma başlattı.

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